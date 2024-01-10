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Trafik kazasında hayatını kaybeden gazetecilerin adı sokağa verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden gazetecilerin adı sokağa verildi

TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı, evinin bulunduğu sokağa verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Söylemez'in ismini evinin olduğu sokağa verirken gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirtti. Söylemez'in trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyleyen Gürkan, onun anısının yaşaması için bu kararı aldıklarını ifade etti. Törene, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları da katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden gazetecilerin adı sokağa verildi
10.01.2024 - 17:31,
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Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in adı evinin bulunduğu sokağa verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Berk Söylemez'in ismini evinin olduğu sokağa verirken gurur ve hüznü bir arada yaşadıklarını söyledi.

Söylemez'in genç yaşında çok talihsiz ve elim bir trafik kazasına kurban gittiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir insan gerçekten onu anan, onun ismini söyleyen son insan öldüğünde ölür. Berk'in vücudu fiili olarak, fiziki olarak aramızda değil ama anılarıyla, hoş sohbetiyle, her zaman gülen yüzüyle, gülümseyen gözleriyle, sıcaklığıyla, Edirne çocuğu olmanın verdiği pırıl pırıl özgüvenle hep aramızda. İstedik ki hep yaşasın, hep anılsın. Adı mektuplarda, gönderilerde yer alsın, gelip geçenlere de bir örnek olsun ve bunu çok sevdiği mesleğinin gününde, Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapalım istedik. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Sevgili kardeşimizi meslektaşları, hem de biz Edirneliler her zaman şükranla, iyi niyetle, güzel dileklerle ve hayır dualarıyla anacağız."

Konuşmanın ardından Gürkan, Söylemez'in isminin sokağa verildiği Edirne Belediye Meclisi kararını, annesi Sevinç ve babası Ali Söylemez ile ablası Reyhan Kaplan'a armağan etti.

Törene, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın ve basın mensupları katıldı.

Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA
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