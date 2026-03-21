Trafik Kuralları Hatırlatması

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülerin trafik kurallarına uymaları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tatil dönüşü trafikte sürücülerin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.
Gül paylaşımında, "İstanbul'umuza dönüşler başladı. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim! Ramazan Bayramı'nın sonuna yaklaşırken ilimize dönüş yoluna çıkan sürücülerimiz, emniyet kemerimizi takalım, kaskımızı kullanalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla ilgilenmeyelim, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, #BayramSensizOlmaz." ifadelerini kullandı.
