Trafik Kuralları Hatırlatması

21.03.2026 19:54
İstanbul Valisi, tatil dönüşü sürücüleri trafik kurallarına uymaları için uyardı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülerin trafik kurallarına uymaları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tatil dönüşü trafikte sürücülerin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlattı.

Gül paylaşımında, "İstanbul'umuza dönüşler başladı. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim! Ramazan Bayramı'nın sonuna yaklaşırken ilimize dönüş yoluna çıkan sürücülerimiz, emniyet kemerimizi takalım, kaskımızı kullanalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla ilgilenmeyelim, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, #BayramSensizOlmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Güncel, Tatil, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:26
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
İngiltere'de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
