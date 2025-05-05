Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Aksoy, trafik güvenliğinin toplumun huzuru açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Görevlerini fedakarca yerine getiren tüm personele teşekkür eden Aksoy, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.