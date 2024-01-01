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Trafik Polisleri Akciğer Kanserine Yakalanan Meslektaşlarına Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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Trafik Polisleri Akciğer Kanserine Yakalanan Meslektaşlarına Sürpriz Yaptı

Düzce'de trafik polisleri, akciğer kanserine yakalanan meslektaşları Bülent Gürler'in doğum günü ve yılbaşı sürprizi düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürler'i yaşadığı evin önünde alkışlarla karşılayarak pasta ve çiçek takdim etti. Gürler, arkadaşlarının sürpriziyle duygulanırken, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Trafik Polisleri Akciğer Kanserine Yakalanan Meslektaşlarına Sürpriz Yaptı
01.01.2024 - 00:13,
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Düzce'de trafik polisleri akciğer kanserine yakalanan meslektaşları 49 yaşındaki Bülent Gürler'i doğum günü ve yılbaşı sürprizi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden meslektaşları Gürler'i doğum gününde yalnız bırakmadı.

Yılbaşına denk gelen doğum gününde Gürler için pasta ve çiçek hazırlayan ekipler, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü binasından konvoy halinde ve sirenler çalarak çıktı.

Gürler'i yaşadığı evin önünde alkışlarla karşılayan ekipler, hazırladıkları pastayı ve çiçeği takdim etti.

Doğum gününü tebrik eden arkadaşlarının sürpriziyle duygulanan Gürler, gazetecilere, "Arkadaşlarım çok büyük bir sürpriz yaptı. Ne diyeceğimi şaşırdım. Hepsinden Allah razı olsun. Beni çok mutlu ettiler, Rabbim de onları mutlu etsin. Rabbim yeni yılda herkese sağlık, sıhhat ve mutluluk versin." dedi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Düzce, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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