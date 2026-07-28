Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Niğde'de trafikteki bir tartışma sonrası sürücü O.B.'ye 190 bin TL ceza kesildi, ehliyeti alındı.

NİĞDE'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inerek tartıştığı kargo çalışanı B.Ö.'yü aracının içinde darbeden O.B.'ye, 190 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan şüphelinin aracı, trafikten menedildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetin şoförü B.Ö. ile otomobil sürücüsü O.B. arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilinden inen O.B., kargo kamyonetine girerek B.Ö.'yü darbetti. O anlar, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı. Polis merkezine giden taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.B.'ye çeşitli maddelerden 190 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca O.B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el koyan ekipler, aracını da trafikten menetti. O.B. hakkında adli işlem de başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik, Şiddet, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

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