Trafik Tartışmasında Saldırıya 180 Bin Lira Ceza

Gaziantep'te trafik tartışmasında saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada yer alan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, TAG Otoyolu Başpınar Viyadüğü mevkisinde bir sürücünün trafikte tartıştığı başka bir aracı takip edip saldırı amacıyla aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Tespit edilen sürücü S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4-3 maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten menedildi.