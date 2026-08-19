Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları - Son Dakika
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Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları

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Çeşitli otoyollarda üstyapı onarımları nedeniyle trafik yönlendirmeleri ve kontrollü geçiş uygulanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Dilovası kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sakarya-Hendek yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım, Kayseri-Nevşehir yolunun 64-66. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 49-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25-43. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Diyarbakır-Mardin yolunun 13-18. kilometreleri ile Aşkale-Bayburt yolunun 8-11. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trafik Uyarıları ve Yol Çalışmaları - Son Dakika

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