Trafik Uyarısı: Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Bakım Çalışmaları Sürüyor

Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanacak. Şeritler kapanıyor.

17.09.2024 08:47
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşakları 1-6. kilometreleri İzmir istikametinde Osmangazi Köprüsü'nün güney yaklaşım viyadüğü çıkışında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda bugün otoyolun İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik akışı sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanacak. Yarın ve perşembe günleri ise İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü, İzmir istikametinden ise sol şeritten sürdürülecek.

Aydın çevre yolunun Aydın- Denizli Otoyolu ile bağlantı noktasındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli istikametinde şerit daraltması yapılarak, trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 20-22. kilometreleri Ankara istikametindeki üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Onur Mahallesi ile Karşıyaka kavşakları arasında derz çalışması nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı-Nurdağı kavşaklarında deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 5-7. kilometrelerde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Antalya- Burdur yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten iki yönlü devam ediyor.

Samsun- Ordu yolunun 63-83. kilometrelerinde bakım, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım ve Bingöl- Solhan yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun 28-29. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer kesimden iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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