Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Şerit Kapatmaları

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Pınarbaşı-Otoyol Ayrım kavşakları 4-6. kilometrelerinde refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj-montaj işleri nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım sağ şeritlerden sağlanıyor. Direk söküm anlarında trafik akışı kısa süreliğine tamamen durduruluyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerindeki onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikametindeki çalışmalar dolayısıyla soldan bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 0-68. kilometreleri Konya-Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul- Kırıkkale istikameti Susuz Köprülü Kavşağı bölgesindeki yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı- Torul devlet yolunun 25-28. kilometrelerinde Harşit-3 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde (Havza Tüneli kesimi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.