Zeytinburnu'nda trafikte yol verme tartışmasında bir kişinin boğazına bıçak dayayıp tehdit ve hakarette bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Eylül'de Yeşiltepe Mahallesi'nde tehdit suçunun işlendiğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Ekipler, trafikte yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan iki kişiden E.Y'nin (19), S.Ö'nün (39) boğazına bıçak dayayıp tehdit ve hakarette bulunduğunu belirledi.
Beştelsiz Mahallesi'nde dün gözaltına alınan E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Bıçaklı Tehdit: Gözaltı - Son Dakika
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