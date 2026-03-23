Trafikte Can Kaybını Sıfıra İndirme Hedefi

'HEDEFİMİZ TRAFİKTE CAN KAYBINI SIFIRA İNDİRMEK'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik hayattır. Trafikte kurallara uyan, kendisinin, ailesinin ve trafikteki diğer vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine azami riayet gösteren tüm vatandaşlarımıza can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafikte can kaybını sıfıra indirmektir. Yapılan incelemeler bize bir kez daha gösterdi ki bu kazaların ve yitirilen canların bir numaralı sebebi aşırı hızdır. Sizlerden istirhamım; sevdiklerinize güvenle kavuşmak ve yolları acı tablolarla hatırlamamak için trafik kurallarına harfiyen uymanızdır. Lütfen hız limitlerine riayet edelim, emniyet kemerimizi ön ve arka koltukta mutlaka takalım ve sürüş güvenliğini riske atacak her türlü davranıştan uzak duralım. Yolların sonu her zaman acılara değil sevdiklerimize çıksın" ifadelerini kullandı.

Caner ÜNVER/ANKARA,