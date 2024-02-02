Trafikte kavga sonucu ölüm: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

ANKARA'da, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar'ı (66) göğsünden vurup ölümüne neden olan Cevdet Dündar (71) hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Kavga ettiği Ali Kürk (29) ve Halit Kürk (58) hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
Yenimahalle ilçesinde geçen yıl 3 Eylül'de. Cevdet Dündar, trafikte 'yol vermeme' nedeniyle Halit Kürk ve oğlu Ali Kürk ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip aşağı indikten sonra kavga etti. Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit Kürk'ün koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar'ın göğsüne isabet etti. Halit Kürk, kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar ise ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit Kürk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ali Kürk ise serbest bırakıldı.
VURULMA ANI TESPİT EDİLEMEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ali Kürk ve Halit Kürk hakkında ayrı ayrı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep edilirken, Cevdet Dündar hakkında ise 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İddianamede olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderildiği, gelen raporda tarafların kayıt cihazına uygun açı ve pozisyonda bulunmaması nedeniyle maktulün vurulma anı gibi detaylı tespitin mümkün olmadığı belirtildi. Öte yandan Cevdet Dündar'ın kızları S.K., F.S.G. ve S.A., anneleri ile babaları arasında herhangi bir husumet ve geçimsizliğin olmadığını belirterek, Dündar'dan şikayetçi olmazken Halit Kürk ve Ali Kürk'ten şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İzmir'de gece yarısı taksici Oğuz Erge'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katil zanlısının idam edilmesi gerektiğini belirtti. Destici, idam cezasının belli suçlar için mutlaka olması gerektiğini vurguladı ve asker, polis, kadın ve çocuklara yönelik suçlar için idam cezasının yasalarda yer almasını istedi.
İzmir'de soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen taksici Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Erge'nin arkadaşları, iyi niyetinden öldürüldüğünü ve insanlık yaptığı için vurulduğunu belirtti. Oğuz Erge'nin depremzedeleri ücretsiz taşıdığı bilgisi ise herkesi duygulandırdı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 45 yeni belediye başkan adayını açıkladı. Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak yapılıp yapılmayacağını ise Genel Başkan Fatih Erbakan'ın basın toplantısıyla duyuracak. Şimdiye kadar 447 adayını açıklayan parti arasında eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftçi ve Ankara'nın Akyurt ilçesi eski Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş da bulunuyor.
Çin'de bir baba, ilişki yaşadığı kadınla birlikte 2 yaşındaki kız ve 1 yaşındaki erkek çocuğunu 15. kattan aşağı atarak öldürdü. Baba ve ilişkisi olan kadın, idam cezasına çarptırıldı ve ceza infaz edildi. İdam yöntemi hakkında bilgi verilmezken, infaz haberine sosyal medyada destek veren paylaşımlar yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri çalışmalar sırasında işçilerin cansız bedenine ulaştı.
2021 Aralık ayında Kars'ın Kağızman ilçesindeki evinde ruhsatsız tabancayla başından vurulan ve intihar ettiği iddia edilen 13 yaşında kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Kız çocuğunun baba ve ağabeyi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne ve 2 kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Malezya Af Kurulu, yolsuzluktan mahkum edilen eski Başbakan Najib Razak'ın 12 yıllık hapis cezasını yarıya indirip verilen para cezasını da büyük oranda düşürdü. Razak, kurduğu fon üzerinden yapılan yolsuzluklarda yaklaşık 9 buçuk milyar doların çalınmasından suçlanıyordu.
Son Dakika › Güncel › Trafikte kavga sonucu ölüm: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?