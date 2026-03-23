Trafikte Şeker Krizi: Polis Yardımıyla Kurtuldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafikte Şeker Krizi: Polis Yardımıyla Kurtuldu

Trafikte Şeker Krizi: Polis Yardımıyla Kurtuldu
23.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da sürücünün boğazına şeker kaçtı, trafik polisi Heimlich manevrası ile kurtardı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde trafikte seyir halindeyken boğazına şeker kaçan sürücü, yol kenarında bekleyen trafik polisinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

TEM Otoyolu İSTOÇ kavşağı Basın Ekspres istikametinde aracıyla ilerleyen Ekrem Özpınar'ın yediği şeker boğazına kaçtı.

Sürücü Özpınar, aracını emniyet şeridine çekerek yol üzerinde bekleyen trafik polislerinden yardım istedi.

Polis memurlarından birinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde boğazına kaçan şeker çıkan Özpınar, rahat nefes aldı.

"Polis aracını görünce onların yanında durdum"

Yaşananları AA muhabirine anlatan Ekrem Özpınar, bayram ziyaretinden evine dönerken ağzına attığı şekerin boğazına takıldığını ve nefessiz kaldığını söyledi.

Aracını sağ şeride alıp durmak isterken polisleri fark ettiğini dile getiren Özpınar, şöyle konuştu:

"Polis aracını görünce onların yanında durdum. Direkt koştum yanlarına. Boğazımı ve sırtımı işaret ettim. Polislerden birisi boğazımda bir şey kaldığını anlayarak yanındaki arkadaşına söyledi. Diğer polis hemen beni kucaklayıp iki üç kez Heimlich manevrasını yaptı. Daha sonra şeker boğazımdan çıktı ve rahat bir nefes alabildim."

Özpınar, bir süre sonra aracına binerek evine gittiğini belirterek, polis memuruna hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Öte yandan, yaşananlar Özpınar'ın kullandığı araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Özpınar'ın emniyet şeridinde ilerleyip polis memurlarının yanında durması ve yapılan müdahale yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bağcılar, İstanbul, Kurtarma, Güvenlik, Güncel, Trafik, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Şeker Krizi: Polis Yardımıyla Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 22:36:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Trafikte Şeker Krizi: Polis Yardımıyla Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.