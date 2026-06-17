Trafikte Tartışma Kamerada

İki sürücünün trafikteki tartışması kamerada
ADANA'da 2 sürücünün trafikte tartıştığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, önceki gün Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı. Erkek sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kadın sürücü, doktor olduğunu iddia edip, karşı tarafa küfrederken; erkek sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.
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