TRAFİKTE 'YOL VERME' KAVGASI İDDİASI
Konya'da galerici Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Öldürülen Yaşar ve bıçağı kullandığı öne sürülen Batuhan B.'nin aralarında trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı sayısının ise 9'a yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Yol Verme Kavgası: Genç Galerici Öldürüldü - Son Dakika
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