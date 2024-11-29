Trajik Kaza: Çift Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Trajik Kaza: Çift Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Trajik Kaza: Çift Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çift öldü, kaçan sürücü tutuklandı.

29.11.2024 14:46
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir çiftin öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında dün iki otomobilin çarpışması sonucu Ali ve Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Adem B. jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali (73) ve eşi Zeynep Küntaş'ın (70) cenazeleri, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Darıçayırı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Çiftin yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Ali ve Zeynep Küntaş'ın cenazesi, Darıçayırı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında dün, Ali Küntaş yönetimindeki 54 AN 805 plakalı otomobil ile Adem B. idaresindeki 54 TR 802 plakalı otomobil çarpışmış, Ali ve eşi Zeynep Küntaş kaza yerinde hayatını kaybetmiş, diğer otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trajik Kaza: Çift Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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