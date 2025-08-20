Burdur'un Yeşilova ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Alanköy'de Hüseyin K. 15 LD 348 plakalı traktörle yem indirdiği esnada traktörün freni boşalıp, geriye doğru hareket etti.
Bu sırada traktörün arkasında bulunan eşi Şekibe K.(73) traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Şekibe K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?