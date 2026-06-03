Manisa'nın Yunusemre ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Emin Altay'ın (76) kullandığı 17 TA 990 plakalı traktör, Maldan Mahallesi Gölet Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki zeytinliğe devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Devrildi: 76 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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