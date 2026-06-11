Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
11.06.2026 15:39
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Manisa'da traktörünün devrilmesi sonucu Bayram Doğru yaşamını yitirdi. Olay güvenlik kamerasında.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine devrilen traktörünün altında kalan Bayram Doğru (52), yaşamını yitirdi. Traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında kırsal Hacıköseli Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli arazide tarlasını süren evli, 4 çocuk babası Bayram Doğru'nun kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Manisa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

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