Traktör Devrildi: Fındık Bahçesine Giden Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi: Fındık Bahçesine Giden Sürücü Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: Fındık Bahçesine Giden Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Ünye ilçesinde traktör devrilmesi sonucu 50 yaşındaki Mehmet Koç hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine giderken devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Koç (50), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Kendisine ait fındık bahçesinde çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmek isteyen 1 çocuk babası Mehmet Koç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Traktör Devrildi: Fındık Bahçesine Giden Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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