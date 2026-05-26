Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mevlüt Uysal'ın kullandığı traktör Kolak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Uysal'ın traktörün altında kaldığı kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Uysal, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
