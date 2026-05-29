Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

29.05.2026 19:21
Gaziantep İslahiye'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Bayram Ücel hayatını kaybetti.

Kaleobası Mahallesi'nde tarlasını sürmek için yola çıkan Bayram Ücel'in (50) kullandığı plakasız traktör devrildi.

Sürücünün traktörün altında kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ücel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

