Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Tunay K. (44) idaresindeki 19 BL 862 plakalı traktör, Çorum-Laçin kara yolu Kırkdilim mevkisinde kar yağışını nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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