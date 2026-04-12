Traktör Devrildi, Uğurcan Kaya Hayatını Kaybetti

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp yaralanan 2 kuzenden Uğurcan Kaya (26), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 28 Mart günü öğle saatlerinde Kelhalil Mahallesi'nde meydana geldi. Gaffar Kaya'nın kontrolünü yitirdiği 44 AMA 972 plakalı traktör devrildi. Kazada sürücü Gaffar Kaya ile yanındaki kuzeni Uğurcan Kaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kuzenlerden Uğurcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Gaffar Kaya'nın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.