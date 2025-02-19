Traktör Kazası Çekim Anında Gerçekleşti: 61 Yaşındaki Şeref Deniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Kazası Çekim Anında Gerçekleşti: 61 Yaşındaki Şeref Deniz Hayatını Kaybetti

Traktör Kazası Çekim Anında Gerçekleşti: 61 Yaşındaki Şeref Deniz Hayatını Kaybetti

Burdur'un Kemer ilçesinde, tarla sahibi Ukraynalı bir kişinin özçekim yaparken kaydedilen traktör kazasında 61 yaşındaki Şeref Deniz yaşamını yitirdi. Traktör yokuştan kayarak devrildi ve Deniz, sürücü koltuğundan atlamaya çalışırken aracın altında kaldı.

19.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:56
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BURDUR'da tarlada çalışan Şeref Deniz'in (61) yokuştan kayarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza, kameraya yansıdı. Ukraynalı tarla sahibinin özçekim yapmak isterken kazayı görüntülediği ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Şeref Deniz'in tarlada tesviye çalışması yaptığı 15 DU 398 plakalı traktör, yokuştan kaymaya başladı. Kontrolden çıkan aracı durdurmak isteyen Şeref Deniz, traktörden atlamaya çalışırken devrilen aracın altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Şeref Deniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şeref Deniz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BAŞKA VİDEOYU ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan kaza, tarlanın sahibi Ukraynalı D.O. tarafından görüntülendi. Traktör tarlada çalışma yaptığı sırada özçekim yapan D.O.'nun, Sizinle bir video paylaşmak istiyorum ama zayıf sinir sistemi için değil dediği anda, traktörün kontrolden çıkarak yuvarlandığı görüntülere yansıdı. Sürücü Şeref Deniz'in atlamaya çalışırken traktörün altında kaldığı görüldü. Neye uğradığını şaşıran tarla sahibinin şoku atlattıktan sonra Allah Allah dedikten sonra yardıma koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Burdur, Tarım, Yaşam, Kemer, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktör Kazası Çekim Anında Gerçekleşti: 61 Yaşındaki Şeref Deniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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