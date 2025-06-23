Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düştüğü traktörün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
Oymalı Mahallesi'nde V.D'nin (34) kullandığı traktörün çukura girmesi nedeniyle yanındaki eşi Merve D. (31) araçtan düştü.
Traktörün altında kalarak yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Merve D. hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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