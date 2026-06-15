BURSA'nın İnegöl ilçesinde römorkundan ayrılan traktörden düşen Saip A. (52), tekerin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında kırsal Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. Saip A.'nın hareket ettirdiği gübre yükle traktörün römorku bağlantısı yerinden çıktı. Saip A., bu sırada savrulan traktörden düştü, tekerin altında kaldı. Traktör park halindeki başka bir römorka çarparken, ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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