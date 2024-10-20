Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'un Laçin ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
İbrahim Çağlar (64) idaresindeki traktör, Kuyumcu köyünde evin duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü ile eşi Ganimet Çağlar (64), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü İbrahim Çağlar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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