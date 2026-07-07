Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü öldü, yaralanan eşi hastaneye kaldırıldı.
Yeşilhisar Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine giden Niyazi Toprak (76) idaresindeki 10 L 1023 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlara çarpan traktörün sürücüsü Toprak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan eşi Sahibe Toprak (73) yaralandı.
Sahibe Toprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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