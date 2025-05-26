Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 86 traktör sürücüsüne Üçgen Reflektör Eğitimi verildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Keşlik köyünde, jadarma trafik ekipleri tarafından, traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek, trafik kazası sonucu meydana gelen can ve mal kayıplarını azaltmak maksadıyla, 86 traktör sürücüsüne, römorklarda üçgen reflektör kullanımının önemi hakkında trafik eğitimi verildi.
Bu tarz eğitimlerin devam edeceği bildirildi.
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