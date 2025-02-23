Traktörün direksiyonuna geçen Sibirya kurdu, vatandaşlara kızak keyfi yaşattı
SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde direksiyonun başına geçen Sibirya kurdu, vatandaşlara kızak keyfi yaşattı.
Karasu ilçesinde traktör aşkı ile gündeme gelen 'Çakır' adındaki Sibirya kurdu, görenleri hayrete düşürüyor. Bu çerçevede etkili olan kar yağışı sonrasında şehir geneli beyaza büründü. Karla kaplı mahallede traktörün direksiyonuna geçen 'Çakır' adındaki Sibirya kurdu ise vatandaşlara kızak keyfi yaşattı. Karda metrelerce traktör kullanarak vatandaşlara keyif yaşatan kurdun o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu ve vatandaşlara kızak keyfi yaşattığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Traktör Sürücüsü Çakır: Sibirya Kurdu Vatandaşlara Kızak Keyfi Yaşattı - Son Dakika
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