Traktörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Serik'te traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Yıldız Ç'nin kullandığı 07 AYJ 165 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 L 4724 plakalı traktör çarpıştı.
Çarpışmanın ardından traktöre bağlı römorkun altında kalan motosiklet sürücüsü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yıldız Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
