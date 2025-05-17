Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) tabancayla ateş edildi.
Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. (64), jandarma ekiplerine teslim oldu.
Zanlı gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Traktörle Dönüşte Silahlı Saldırı: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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