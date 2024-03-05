Trakya Bölgesi\'nde İklim Değişimine Adaptasyon İçin Nötr Arazi Bozunumu Projesiyle Toprakların Uyumu Sağlanacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) hazırlanan " Trakya Bölgesi'nde İklim Değişimine Adaptasyon İçin Nötr Arazi Bozunumu Projesiyle (İklimTrak)" toprakların iklim değişikliğine uyumu sağlanacak.
Avrupa Birliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca finanse edilen projenin tanıtım toplantısı kentte bir otelde yapıldı.
Tekirdağ NKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birol Kayişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin bütün canlıları etkilediğini söyledi.
İklim değişikliğinin kuraklık, taşkın, orman yangınları gibi pek çok felakete neden olduğunun altını çizen Kayişoğlu, "İklim değişikliği dünyada gıda sorununa da neden olmaktadır. Gıda güvencesi dünyadaki en büyük sorunlardan birisidir. Her yıl 9 milyona yakın insan açlıktan ölmektedir. Küresel iklim değişikliği tarım başta olmak üzere birçok şeyi etkiliyor. Ülkemizde iklim değişikliğinden en çok etkilenecek iklim kuşağında yer almaktadır. İklimTrak projesiyle Trakya'nın sağlıklı bir toprak yapısına kavuşması, arazi tahribatı konusunda bilinçli toplum oluşturulmasına ve gıda güvencesinin sağlanmasına katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu da proje kapsamında akademisyenlerin saha çalışmaları yürüteceğini aktardı.
Çalışmalar sonunda toprakta tahribat dereceleri araştırılarak, alınacak önlemlerin belirleneceğini dile getiren Konukcu, "İklim değişikliğini herkesin dikkate alması gerekiyor. Bunun için iklim değişikliğini önlememiz gerek. Projeyle çiftçiler başta olmak üzere tarım sektörünün paydaş olduğu her katmanda farkındalık oluşturulacak. Trakya'da tarımda iklim değişikliğine karşı uyum çalışmaları tamamlanarak üreticilerin bilgisine sunulacak." diye konuştu.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler de Trakya'nın önemli bir tarım bölgesi olduğunu ve projeyle toprakların analizinin yapılmasının üreticiler için faydalı olacağını aktardı.
Projenin kapsamı
Proje kapsamında, Trakya'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, tarım arazilerinin tahribatının önlenmesi, arazi bozunumu stratejisi ve toprakların iklim değişikliğine karşı uyum çalışmaları yapılacak. Çalışmaların sonunda ortaya çıkacak veriler cep telefonu uygulamasına yüklenerek üreticilerin kullanımına sunulacak.
Üreticiler uygulama üzerinden arazisinin durumunu görüp, ne gibi önlemler alması gerektiğini bilecek.
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