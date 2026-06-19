Trakya'da Arpa Hasadı Başladı - Son Dakika
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Trakya'da Arpa Hasadı Başladı

Trakya\'da Arpa Hasadı Başladı
19.06.2026 09:40
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Trakya'da arpa hasadı sürerken, bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Çiftçiler bereketli bir sezon umuyor.

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da arpa hasadı mesaisi devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu yıl yaklaşık 150 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Sezon başında toprakla buluşan ve ilkbaharda düşen bereketli yağışların da etkisiyle sağlıklı bir gelişim dönemi geçiren üründe, geçen yıla oranla rekolte artışı bekleniyor.

Tarlalarda hız kazanan ve bölgede yaklaşık 15 gün sürmesi öngörülen arpa hasadının tamamlanmasının ardından çiftçiler, bu kez buğday hasadı için tarlaya girecek.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bu yılki yağışların hububat gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Özellikle arpada şu anki verim tablosunun oldukça sevindirici olduğunu vurgulayan Şaylan, yüksek verim beklediklerini ifade ederek, tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Asilbeyli köyünde çiftçilik yapan Levent Kuşçu ise tarlasında gerçekleştirdiği hasatta verimin çok iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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