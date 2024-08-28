Trakya'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Trakya'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Trakya\'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle verim kayıpları yaşanan bölgede çiftçiler, bereketli bir hasat dönemi geçirmek için yağış bekliyor.

28.08.2024 10:18
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Çiftçilerin Trakya'da ayçiçeğinin hasadı sürüyor.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ayçiçeği ekili tarım alanlarında yoğun hasat mesaisi devam ediyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde verim kayıplarının yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde bölgenin çok az yağış aldığını ifade eden Şaylan, hasat çalışmalarının 20 gün kadar daha süreceğini kaydetti.

"Geçen yıl verimimiz daha iyiydi"

Üretici Şenol Çolakoğlu ise bu yazın önceki yıllara göre çok sıcak ve kurak olduğunun altını çizdi.

Verim kayıplarının yaşandığını ifade eden Çolakoğlu, "Yine de bereket versin, hayırlısıyla ayçiçeği hasadımızı yapıyoruz." dedi.

Toprak yapısına göre verimin değiştiğini anlatan Çolakoğlu, şu an tarlasından dönüm başına 130 ile 150 kilogram verim aldığını kaydetti.

Çolakoğlu, "Geçen yıl verimimiz daha iyiydi. Bu yıl bölgemiz yağış almadı ve çok sıcak oldu. Şu an bile dört gözle yağış bekliyoruz ki yerlerimizi gelecek yıla hazır edelim. Yağışa çok ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Biçerdöver operatörü Hamdi Pantullu da dönüm başına verimin bu yıl 100 ile 150 kilogram arasında olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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