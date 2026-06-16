Trakya'da Barajlar Yağışlarla Dolduruldu - Son Dakika
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Trakya'da Barajlar Yağışlarla Dolduruldu

Trakya\'da Barajlar Yağışlarla Dolduruldu
16.06.2026 11:14
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Trakya'daki barajların doluluk oranı yağışlarla artarak yüzde 58'e ulaştı. Üreticiler rahatladı.

Trakya'da aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyelerini artırdı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 15 barajda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 732 milyon 903 bin metreküpe yükseldi.

Buna göre 6 Ocak-15 Haziran tarihlerindeki yağışlarla barajlar 355 milyon 655 bin metreküp su aldı.

Geçen yılın yaz döneminde kuruma noktasına gelen barajlar yağışlarla doldu. Edirne'deki 7 barajın doluluk oranı yüzde 62, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı yüzde 60, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı yüzde 47 olarak kayıtlara geçti.

Edirne'de 7 barajdaki su miktarı geçen yılın haziran ayında 268 milyon 117 bin metreküp olarak ölçülürken, bu yılın haziran ayında 370 milyon 822 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın haziran ayında 149 milyon 291 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın aynı döneminde 156 milyon 834 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kırklareli'nde de geçen yılın haziran ayında 96 milyon 753 bin metreküp olan su miktarı, bu yıl aynı dönemde 205 milyon 247 bin metreküpe yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 15 barajın su miktarı, geçen yılın haziran ayında 514 milyon 161 bin, bu yılın haziran ayında ise 732 milyon 903 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yağışlarla 15 barajın doluluk oranı geçen yılın haziran ayındaki doluluk oranlarının üzerine çıktı.

"Bu yağışlar bereketin habercisi gibi görünüyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kuruma noktasına gelen Trakya'daki barajların, bu yılki yağışlarla birlikte dolduğunu söyledi.

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın geçen yıl adeta kuruma noktasına geldiğini anımsatan Şaylan, bu yıl söz konusu barajın doluluk oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Trakya'daki barajların genel doluluk oranının yüzde 58 olduğunu dile getiren Şaylan, "Bu yılın yağışlı geçmesi nedeniyle üreticilerimiz 3 senedir ekemedikleri mısırları bu sene ekmeye başladı. Bu seneki yağışlardan üreticilerimiz gayet memnun. Bu yağışlar bereketin habercisi gibi görünüyor." dedi.

Şaylan, su ve su kaynaklarının her koşulda bilinçli kullanılması gerektiği uyarısında bulundu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da Barajlar Yağışlarla Dolduruldu - Son Dakika

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