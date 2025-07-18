Trakya'da Hava Sıcaklıkları Artıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren artacağı belirtildi.

Açıklamada, 19-25 Temmuz tarihlerinde hava sıcaklığının Edirne'de 42, Kırklareli'nde 39, Tekirdağ da ise 33 dereceye yükseleceğinin ön görüldüğü ifade edildi.

Yüksek sıcaklarda kronik rahatsızlığı olan yaşlılar, çocuklar ile vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.