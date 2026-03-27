Trakya'da Leylekler İçin Güvenli Platformlar Kuruldu

27.03.2026 14:27
TREDAŞ, Trakya'daki leyleklerin akıma kapılmasını önlemek için 1000 özel platform kurdu.

Trakya'da elektrik direklerine, leyleklerin akıma kapılmasını önlemek amacıyla 1000 özel platform kuruldu.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), aldığı önlemlerle göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor.

TREDAŞ ekipleri, çalışmalar kapsamında Aşağısevindikli Mahallesi'nde bir elektrik direğine özel platform yerleştirdi. TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirket olarak Trakya'da 20 bin kilometrekarelik bir alanda hizmet sunduklarını söyledi.

Trakya'nın göçmen kuşların konaklama ve göç güzergahında yer aldığını belirten Ergin, leyleklerin zamanla elektrik direklerine yuva yaptığını ve özellikle yavrulama dönemlerinde çarpılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını gözlemlediklerini ifade etti.

Bu riskleri ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda leylek platformlarının çözüm sunduğunu aktaran Ergin, doğa dostu uygulamalarla kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Ergin, şunları kaydetti:

"2020 yılından bu yana 1000'in üzerinde platformu, leylek popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere kurduk. Bu süreçte muhtarlarımızın bildirdiği noktalar, arıza ekiplerimizin tespitleri ve çağrı merkezimize iletilen talepleri değerlendiriyoruz. Sadece platform kurmakla kalmıyor, her yıl bu yuvaların bakım ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. Dron ve sepetli araçlarla yuvaları kontrol ediyor, temizlik ve onarım ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda oldukça olumlu geri dönüşler aldık."

Kaynak: AA

