Trakya'da Öğrenci İşleri Toplantısı - Son Dakika
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Trakya'da Öğrenci İşleri Toplantısı

Trakya\'da Öğrenci İşleri Toplantısı
07.06.2026 10:07
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Trakya Üniversitesi'nde öğrenci işleri üzerine 135 üniversiteden 300 temsilcinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Trakya Üniversitesinde Yükseköğretimde Öğrenci İşleri 11. Mevzuat, Uygulama ve Birliktelik Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya 135 üniversiteden yaklaşık 300 temsilci katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, açılış programında yaptığı konuşmada, öğrenci işleri daire başkanlıklarının öğrencilerin üniversiteye kayıt anından mezuniyetlerine kadar geçen süreçlerde aktif rol üstlendiğini belirterek bu birimlerin üniversitelerin işleyişindeki kritik önemine dikkat çekti.

Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Nurdan Cankaya ise öğrenci işleri birimlerinin üniversitelerin öğrenciyle doğrudan temas eden en temel yapılarından biri olduğunu belirtti.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı İbrahim Güngör de toplantının, üniversiteler arasında deneyim paylaşımını ve iş birliğini güçlendirdiğini ifade ederek organizasyona ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesine teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Uluslararası Öğrencilerin YTB ve İkamet İzni Süreçleri, KYK Öğrenci Burs ve Barınma İşlemleri, Öğrenci İşlerinde Bilgi Sistemleri ve Dijitalleşme, Öğrenci İşlerinde Öğrenci Memnuniyeti ve Etkili İletişim, Öğrenci İşleri Hizmetlerinde Standartlaşma ile Eğitim-Öğretimde Mevzuat ve Güncel Değişikliklerin Uygulama Süreçlerine Etkileri başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda öğrenci işleri süreçlerine ilişkin güncel mevzuat, uygulamalar ve çözüm önerileri ele alındı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, daire başkanları, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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