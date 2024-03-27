Trakya\'da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Trakya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.
Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.
Seçim Kurulu Müdürü Hatice Demirtaş Kale, yaptığı konuşmada, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.
Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Kale, vatandaşlık numarası ve bilgileri ile sandık seçmen listesindeki bilgilerin uyuşmaması durumunda kişilerin oy kullanmasına hiçbir suretle izin verilemeyeceğini kaydetti.
Kale, seçmene oy kullanma kurallarının anlatılması gerektiğini ifade ederek, sandık başkanı ve görevlilerine başarılar diledi.
Edirne ve Tekirdağ'da da sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.
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