Trakya\'da Su Krizi Uyarısı

TEKİRDAĞ'da gerçekleştirilen Trakya Su Çalıştayı'nda konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, bölgede içme suyu problemi olduğunu belirterek, "Bu sadece Tekirdağ'ın sorunu değil, Trakya'nın sorunu, aynı zamanda Türkiye'nin sorunu, dünyanın da sorunu. 2030'dan sonra işin çok daha sıkıntılı bir evreye gireceği söyleniyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Trakya Su Çalıştayı, Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde başladı. Çalıştayın ilk oturumuna Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, bölgedeki 11 ilçe belediye başkanının yanı sıra, konusunda uzman çok sayıda akademisyen katıldı.

'İÇME SUYU PROBLEMİMİZ VAR'

Çalıştayın açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ'da içme suyu problemi olduğunu söyledi. Soytürk, "Bu sadece Tekirdağ'ın sorunu değil, Trakya'nın sorunu, aynı zamanda Türkiye'nin sorunu, dünyanın da sorunu. 2030'dan sonra işin çok daha sıkıntılı bir evreye gireceği söyleniyor. Tekirdağ özeline gelecek olursak, içme suyu problemimiz var. Yer altı suyu çok ciddi bir elektrik masrafı gerektiriyor. O yüzden barajlar yapmamız lazım. Bu konu tarım bakanlığımız nezdinde sürekli takip ettiğimiz, sürekli konuştuğumuz, özellikle tasarruf tedbirlerinden sonra da yine takip ettiğimiz, para istediğimiz, ödeneklerinin arttırılmasını istediğimiz bir konu. Çünkü şehrin içme suyu ve uygun fiyata temin edilmesi çok önemli. Bu içme suyu, sıkıntı olmaya her zaman devam edecek, bir taraftan kuraklık var ama bir taraftan da her yıl nüfusumuz 25 bin ile 30 bin arasında artıyor. Her yıl ilimize yeni bir ilçe kuruyoruz anlamına geliyor, o da içme suyu bakımından TESKİ'nin sırtında bir yük. Özellikle çevre kirliliğini engelleyecek arıtmalarla ilgili biliyorsunuz belki de Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi olan Ergene Havazsı projesi bitmek üzere. Bütün arıtma tesisleri kuruldu, arıtma tesislerinin çevre bakanlığına da bağlantısı kuruldu. Arıtmalar devam ediyor" dedi.

'TRAKYA KESİN SU KITLIĞI YAŞAYAN BİR BÖLGEDE'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de, bilim insanlarının su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çektiğini söyledi. Yüceer, "Bilim insanları diyor ki, su kaynakları hızla azalıyor. Böyle giderse, önlem alınmazsa açıkçası dünyada çölleşme olacak diyor. Dolayısıyla Türkiye de su stresi altında olan 17 ülkeden birisi. Su stresi; kaynakların talepleri artık karşılayamaması demek. Dünya su içinde yüzüyor gibi bir algımız var, öyle de görünüyor gerçekten ama bu yüzdüğümüz suyun %98'i tuzlu su. Bizim kullanabildiğimiz tatlı su oranımız ise sadece %2'lik kısmını oluşturuyor ve bunun da ancak %1'i buzulları çıkınca kullanabileceğimiz su oluyor. Türkiye su zengini bir ülkemi? Maalesef hayır. İş Trakya ve Tekirdağ'a gelince durum daha da vahim hale geliyor. Su zengini bir ülke olmanın kriteri; ortalama kişi başı yıllık ortalama su tüketimi 8-10 bin metreküp olması. Türkiye de ise kişi başı su kullanımı ortalama 1.500 metreküp civarında. Trakya'mızda durum nedir dersek, durum daha da vahim; 150-250 metreküp kişi başı yıllık tüketim. Yani Trakya'mız kesin kıtlık yaşayan bir bölgede" ifadelerini kullandı.

'30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA SONUNCU SIRADAYIZ'

Su kaynaklarının ağır tehdit altında olduğunu belirten Yüceer, "İşte bu faktörleri üst üste koyduğumuzda Tekirdağ'ımızda ciddi bir su krizi yaşıyoruz. Su kaynaklarımız hem tükenmiş hem de kirlenmiş durumda. Biz su kaynaklarının %88.4'ünü yer altı sularından, maalesef %11.6'sını ancak yüzey sularından karşılayan bir iliz. Şuan 30 büyükşehir içerisinde 29. sıraya geriledik, bizden daha kötü durumda olan bir Manisa var o da tartışılır, biz su derinliğinde 400-500 metreye inmişken, belediye başkanımızla görüştüm Manisa'da 200 metrede su çıkıyormuş. Dolayısıyla derinlik bakımından ve kuyu suyu kullanma noktasında 30 büyükşehir belediyesi arasında aslında sonuncuyuz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, akademisyenler sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Trakya Su Çalıştayı gün boyunca devam edecek.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ,