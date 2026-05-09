Trakya'da Tarımda Verim Artışı Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya'da Tarımda Verim Artışı Bekleniyor

Trakya\'da Tarımda Verim Artışı Bekleniyor
09.05.2026 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NKÜ'den Prof. Dr. Başer, bu yılki düzenli yağışların tarımsal verimi artıracağını ifade etti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, bu yıl düzenli seyreden yağışların Trakya'da tarımsal üretime olumlu yansıdığını, özellikle kışlık ürünlerde yüksek verim beklendiğini söyledi.

Başer, AA muhabirine, geçen yıla göre yağışların hem miktar hem de aylara dağılım açısından daha dengeli gerçekleştiğini belirtti.

Trakya'da buğday, arpa ve kanola başta olmak üzere kışlık ürünlerin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Başer, "Şu an itibarıyla bölgede tarımsal açıdan oldukça iyi gidiyoruz. Özellikle kışlık ürünlerde ciddi sorun görünmüyor. Bu yıl verimde iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Yağışların üretimde önemli rol oynadığına dikkati çeken Başer, yağış miktarı kadar zamana yayılmasının da verimi artırdığını dile getirdi.

Başer, bu yılın en önemli avantajlarından birinin yağışların aylara dengeli şekilde dağılması olduğunu anlatarak, "Bu durum bitki gelişimine olumlu katkı sağladı. Şu saatten sonra hiç yağış olmasa bile belirli bir verim seviyesinin üzerine çıkılacağını düşünüyorum. Ancak 10 gün içinde yeni bir yağış alınırsa bazı alanlarda rekor verimler görülebilir." diye konuştu.

Tarımda risklerin her zaman bulunduğuna dikkati çeken Başer, ani sıcaklık düşüşleri ya da çiçeklenme döneminde yaşanabilecek sıcak hava dalgalarının üretimi etkileyebileceğini aktardı.

Yağışlarla birlikte bazı hastalıkların da arttığını söyleyen Başer, yoğun yağış alan dönemlerde bunun doğal karşılandığını belirterek, "Yazlık ürünlerde de şu ana kadar önemli bir sorun yaşanmadı. Bugüne kadar yağışlar yazlık ürünlerin çıkış döneminde problem oluşturmadı. Önümüzdeki süreçte yağışların devam etmesi halinde bütün ürünlerde iyi bir sezon yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Mustafa Yıldız da bu yıl yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu, verim beklentilerinin arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Tarımda Verim Artışı Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
Sevgili yaptığına bin pişman Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Hindistan’da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü Hindistan'da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ronaldo’dan “Messi“ tezahüratlarına küfür gibi tepki Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına küfür gibi tepki
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 10:29:27. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Tarımda Verim Artışı Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.