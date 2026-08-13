Trakya'da Yaz Yangınları: 32 Hektar Zarar

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaz başından bu yana çıkan yangınlarda 32 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Trakya bölgesinde yangın riski arttı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valiliklerince alınan kararlar doğrultusunda ormanlık alanlara girişler yasaklanırken, jandarma ve emniyet ekiplerince denetimler sıklaştırıldı.

Alınan önlemlere rağmen tarımsal faaliyetler sırasında anız yakılması ve meteorolojik şartların etkisiyle bölgenin farklı noktalarında örtü ve orman yangınları çıktı.

Edirne'de Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangınlarda 5 hektarlık ormanlık alan ile biçilmiş tarım arazileri zarar gördü.

Kırklareli'nde ise yaz başından bu yana 13 orman yangını meydana geldi.

Kent merkezinde 2, Demirköy'de 5 ve Vize'de 6 noktada çıkan yangınlarda 12 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangınlara erken müdahale önem taşıyor

Tekirdağ'da yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde çok sayıda örtü ve tarım arazisi yangını ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Kent genelinde Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne ulaşan 157 yangın ihbarına ekiplerce müdahale edildi.

Yangınların büyük bölümü, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.

Bu süreçte 8 orman yangını meydana geldi, yangınlarda 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.