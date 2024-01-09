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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ Ekipleri Kar Yağışının Ardından Arızaları Gidermek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ Ekipleri Kar Yağışının Ardından Arızaları Gidermek İçin Çalışıyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) görevli enerji timleri, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde meydana gelen kar yağışının ardından oluşan arızaları gidermek için yoğun çaba sarf ediyor. TREDAŞ ekipleri, 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı ve 10 bini aşkın trafoyla faaliyet göstererek kış şartlarında da özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arıza anonsu gelen bölgelere güvenlik önlemlerini aldıktan sonra müdahale ediyor ve hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda bile uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor. TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, zorlu kış koşullarında vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin en hızlı şekilde arızalara müdahale ettiğini belirtti ve 7 gün 24 saat abonelerin hizmetinde olduklarını vurguladı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ Ekipleri Kar Yağışının Ardından Arızaları Gidermek İçin Çalışıyor
09.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 17:00
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'de (TREDAŞ) görevli "enerji timleri", kentte etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen arızaların giderilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 20 bin kilometrekare alanda 300 bin direk, 20 bin kilometre elektrik hattı, 10 bini aşkın trafoyla faaliyet yürüten TREDAŞ ekipleri, kış şartlarında da özveriyle çalışma yapıyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, arıza anonsu gelen bölgeye giden ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arızaya müdahale ediyor.

Ekipler arızanın durumuna göre, hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu zamanlarda da uzun süre elektrik direğinde kalabiliyor.

TREDAŞ Arıza Onarım Bakım Sorumlusu Ülkü Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kış şartlarında da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin arızalara en hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade eden Can, "Yoğun kış koşullarında ekiplerimiz durmuyor. İklimin her türlü koşulunda onarımımız gece gündüz devam ediyor. 7 gün 24 saat abonelerimizin hizmetindeyiz. Her zaman vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ekipler arızalara en kısa sürede müdahalede edip insanların enerjisiz kalmamasını sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trakya Elektrik Dağıtım AŞ Ekipleri Kar Yağışının Ardından Arızaları Gidermek İçin Çalışıyor - Son Dakika
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