Trakya Kariyer Fuarı Edirne\'de Başladı

Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Trakya Kariyer Fuarı" açıldı

Firma yetkilileri ve öğrencileri buluşturan "Trakya Kariyer Fuarı" başladı

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde 2 gün boyunca sürecek olan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen 'Trakya Kariyer Fuarı' düzenlenen program ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Şef Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki senfoni orkestrası konseri ve tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

"Öğrencilerin eğitim sonrası mesleğe atılmalarında önemli çalışmalar yapıyoruz"

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye'nin güçlü imkanlara sahip bir ülke olduğunu ve sorunlara akılcı çözümler getirerek sürdürülebilir sistemler kurabildiğini vurguladı.

İnsan Kaynakları Ofisi'nin kamu ve özel sektörün birçok sorununa çözüm üretmesinin yanı sıra öğrencilerin eğitim sonrası mesleğe atılmalarında önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Doç. Dr. Atay, kariyer merkezi olmayan üniversite kalmaması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ve Türkiye'deki 207 üniversitenin hepsinde kariyer merkezi olduğunu ifade etti.

"Yetenek kapısı"

Bu merkezlere öğrencilerin kaydoldukları, uluslararası ölçekte çalışan 'Yetenek Kapısı' platformu sunulduğunu belirten Doç. Dr. Atay, Yetenek Kapısının, 5 yılda dünyanın bu alandaki en etkili ikinci platformu haline geldiğini ve 100'ün üzerinde ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde üniversiteden öğrencinin bu sisteme kaydolduğunu söyledi.

Üniversiteli gençlerin gelecek kariyerleri ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek için yola çıktıkları bu dönemde geliştirdikleri bu platformda 10 binden fazla şirket olduğunu aktaran Doç. Dr. Atay, öğrencilerin şirketlerin yıl boyunca paylaştığı iş ilanı ve staj gibi her türlü fırsatlarla doğrudan buluşabildiğini dile getirdi.

2019 yılında ilk defa bölgesel kariyer fuarlarına başladıklarını söyleyen Doç. Dr. Atay, bunun Türkiye'nin 11 ayrı bölgesinde 130 üniversitenin paydaşlığında yürüyen bir organizasyon olduğunu belirtti.

"2020 yılında 15 bin başvuruyla başladı"

Ulusal Staj Programı ile ilgili de açıklamada bulunan Doç. Dr. Atay, Türkiye'nin tüm üniversitelerinde 2020 yılında 15 bin başvuruyla başlayan bu programa başvuru sayısının 2023'te 407 bine ulaştığına değindi.

300 binin üstünde teklif gittiğini ve 175 bin öğrencinin yüzde 90'ından fazlasının henüz talebelik döneminde kamuda olmak üzere stajını tamamladığını belirten Doç. Dr. Atay, üniversiteli kesimin içinde 20-24 yaş grubunda istihdamda çok ciddi bir katkıları olduğuna bilimsel yöntemlerle ulaştıklarını aktardı.

Tamamı birlikte düşünüldüğünde 169 bin gencin iş edinmesine aracılık ettikleri verisine ulaştıklarını söyleyen Doç. Dr. Atay, arz ve talebi buluşturma noktasında attıkları adımda 2023 yılında 20-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranında yüzde 10 düşüş olduğunu ve genç istihdamına katkı sağlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Bölge için çok önemli"

Bu organizasyonun hem Ülke hem de bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, büyük firmalar ve öğrencilerin buluşmasına vesile olan bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda hamle yaptığına dikkat çeken Vali Sezer, "Firmalarımızın ortak bir sorunu üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizle buluşma imkanına sahip değillerdi. Bu organizasyon iki talebi bir araya getirdi. Bu işten hem öğrencilerimiz hem firmalarımız memnun olacaklar. 300'e yakın firmamız var. 40 bine yakın öğrencimiz de bu firmalarla buluşacak" ifadelerine yer verdi.

Kariyer Fuarı'nın 5 ilden 5 üniversite ve valilerin katkılarıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bu üniversitelerle olan güzel işbirliği sonucu bu güzel etkinliği organize edebildiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından fuara destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket takdim edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, protokol üyeleriyle birlikte stantları gezerek bilgi aldı.

Türkiye'nin en kapsamlı bölgesel kariyer fuarlarından birisi olan ve önde gelen firmalar ve kurumlarla öğrencileri buluşturan 'Trakya Kariyer Fuarı' 28 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.