Trakya Kariyer Fuarı Tekirdağ'da

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Trakya Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Üniversite ev sahipliğinde düzenlenecek olan fuar kamu kurum ve kuruluşlarından ulusal ve uluslararası firmaları, sektör temsilcilerini, bölge üniversitelerinin öğrencileriyle bir araya getirecek.

Fuar, 7-8 Mayıs'ta, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitesi olarak, öğrencilerin ve mezunların kariyer yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Şahin, fuarın, gençlerin kamu ve özel sektörle birebir etkileşim kurabileceği, geleceğe açılan stratejik bir kapısı olduğunu ifade etti.

-Halk Sofrası, Bıyıkali Mahallesi'nde kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası, Bıyıkali Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün öğrencilerle iftar yaptı

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Çorlu Erkek Yurdu'nda düzenlenen programda, Üzgün, iftardan önce öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de katıldı.