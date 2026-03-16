Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Kariyer Fuarı Tekirdağ'da

16.03.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 7-8 Mayıs'ta kariyer fuarı düzenlenecek.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Trakya Kariyer Fuarı düzenlenecek.

Üniversite ev sahipliğinde düzenlenecek olan fuar kamu kurum ve kuruluşlarından ulusal ve uluslararası firmaları, sektör temsilcilerini, bölge üniversitelerinin öğrencileriyle bir araya getirecek.

Fuar, 7-8 Mayıs'ta, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitesi olarak, öğrencilerin ve mezunların kariyer yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Şahin, fuarın, gençlerin kamu ve özel sektörle birebir etkileşim kurabileceği, geleceğe açılan stratejik bir kapısı olduğunu ifade etti.

-Halk Sofrası, Bıyıkali Mahallesi'nde kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofrası, Bıyıkali Mahallesi'nde kuruldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Üzgün öğrencilerle iftar yaptı

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Çorlu Erkek Yurdu'nda düzenlenen programda, Üzgün, iftardan önce öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten de katıldı.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Yerel Haberler, Tekirdağ, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı Eski sevgilisini komşusunda görünce rezidansı kana buladı
Süleymaniye’de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı Süleymaniye'de 3 bin çocuk aynı sofrada iftar açtı
Helal olsun sana Arda Herkes onu konuşuyor Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

09:55
Ayşegül’ün evinde ne işi vardı Yeraltı’nın Adnan’ından açıklama var
Ayşegül'ün evinde ne işi vardı? Yeraltı'nın Adnan'ından açıklama var
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:23
Muhalif vekilden Modi’yi yerin dibine sokan sözler
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
09:10
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine kara harekatı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
08:56
Dünya devinde kaos Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti
08:25
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:15:38. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.