Trakya\'nın coğrafi işaretli ürünleri Avrupa Birliği\'ne başvurdu

Trakya'nın coğrafi işaretli Malkara eski kaşarı, İpsala pirinci ve Kırklareli hardaliyesinin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili için başvuru yapıldı.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya illerinde üretilen, yetiştirilen 30 ürünün Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapıldığını anımsattı.
Tekirdağ'da 11, Edirne'de 12 ve Kırklareli'de 7 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu hatırlatan Şahin, " Türkiye'de tescil anlamında en iyi bölgelerden biriyiz. Bu anlamda bu 30 coğrafi işaretli ürünlerimizi hem il bazında hem de bölge bazında birleştirerek ortak pazarlama faaliyetleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yerelde kalkınmada, kırsalda kalkınmada önemli bir fayda sağlıyoruz. Köylerimizde üretilen bu yöresel ürünleri Türkiye pazarına ulusal pazarlara açmaya çalışıyoruz." dedi.
Şahin, tescilli ürünlerin geleneksel üretimlerini bozmadan gelecek nesillere aktarılması için TRAKYAKA olarak üreticilere destekler, eğitimler verdiklerini bu ürünlerin pazarlanması hususunda da büyük katkılar sunduklarının altını çizdi.
Kurumsal tescillerin ürünün pazarlanmasının önemli rol oynadığı bilinciyle tescil ürün sayısını artırmanın yanında tescil ettirilecek en üst mertebelere de tescilleri yaptırmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Şahin, bu kapsamda Trakya'nın 3 lezzeti için AB nezdinde coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını söyledi.
TRAKYAKA'nın yöresel gastronomik, folklorik ürün ve el sanatlarını marka haline getirmek amacıyla çalışmalarının süreceğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:
"Uluslararası pazarlarda ürünlerimizin satılması için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de farklı illerimizin ürünleri yaklaşık 7-8 ürünümüz Avrupa'da tescil edildi ve satılıyor. Biz de bölgemizde özellikle Malkara eski kaşarımızı, Edirne'de İpsala pirincimizi ve Kırklareli'nde bulunan hardaliyeyi Avrupa Birliği seviyesine çıkartarak tescil ettirme süreçlerine başladık. Türk Patent Kurumundan onayını aldık ve Avrupa Birliğine başvuru yaptık.
Tescil süreçleriyle kırsalda, köyde yapılan bir ürünün ilk önce Trakya bölgemizde, sonrasında ulusal pazarlarda Türkiye pazarında ve sonrasında da uluslararası pazarlarda tanıtılması, yaygınlaştırılması ve satılması sağlamaya çalışıyoruz."
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