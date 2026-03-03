Trakya Tıp Öğrenci Birliği'nden Gelişim Kampı - Son Dakika
Trakya Tıp Öğrenci Birliği\'nden Gelişim Kampı
03.03.2026 09:56
Trakya Tıp Öğrenci Birliği, kişisel gelişim kampı düzenleyerek öğrencilerin eğitimine katkıda bulundu.

Trakya Tıp Öğrenci Birliğince (TÖB) Kişisel Gelişim Kampı düzenlendi.

Topluluk Başkanı Hilal Aksu, Trakya TÖB ev sahipliğinde kapsamlı bir etkinliğe imza atmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da öğrencilerin yoğun emeği ve geniş katılım ile gerçekleştirilen bu kampın önemli bir "program dışı öğrenme" faaliyeti olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise eğitim-öğretim süreçlerinin ve kampüs yaşamının daha nitelikli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Hatipler ve beraberindeki heyet, Aksu ve organizasyon komitesinde görev alan öğrencilerle birlikte etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti.

İki gün süren eğitim kampı kapsamında alanında uzman isimler tarafından çeşitli oturumlar gerçekleştirildi.

Ramazan denetimleri sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün ramazan denetimleri sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla toplu tüketim yerleri, unlu mamul üretim noktaları, pastaneler, kasaplar ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hijyen koşulları, üretim standartları, son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri incelendi.

ETSO'dan sınav duyurusu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavı başvurularının sürdüğünü bildirdi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MEYBEM AŞ iş birliğiyle düzenlenecek motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu sınavının (seviye 5), odada gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, ikinci el araç alım satımı yapan kişi ve işletmelerin temin etmesi gereken bu belge için düzenlenecek olan sınava başvuru yapacak adayların, 6 Mart Cuma saat 17.00'ye kadar odaya müracaat etmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Kişisel Gelişim, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

