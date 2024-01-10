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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Gazze konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Gazze konulu söyleşi düzenlendi

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Selimiye Konuşmaları programı kapsamında 'Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak' konulu söyleşi gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, İsrail'in masum insanları katletmeye devam ettiğini belirtti. Gazze'de yaşanan bombalamaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Altaytaş, dünyanın tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. Çevirmen Ayçin Kantoğlu ise Filistinlilerin sürekli mezalime maruz kaldığını ve dünyanın bu duruma tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nde Gazze konulu söyleşi düzenlendi
10.01.2024 - 14:09,
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Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Selimiye Konuşmaları programı kapsamında "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, İsrail'in masum insanları katletmeye devam ettiğini söyledi.

Gazze'de evlerin, camilerin, şehirlerin bombalandığını belirten Altaytaş, dünyanın yaşananlara "dur" demesi gerektiğini dile getirdi.

Çevirmen Ayçin Kantoğlu da 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin durmaksızın süregelen mezalimle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Dünyanın yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini anlatan Kantoğlu, şunları kaydetti:

"Zalimler dünyada ilk defa mazlum kıymıyor. Bu ilk değil hatta dünyanın başka yerlerinde başka mezalimler de Uygur Türklerinde olduğu gibi maalesef devam ediyor. Filistin'de herhalde dünya tarihinde görülmemiş bir şeyle karşı karşıya olduğumuzun hakkını teslim etmek gerekir. Bunca savaşa ve bunca zulme rağmen herhalde böyle bir örgütlü güç bu şekilde çocukları hiç hedef almamıştı. Planlayarak, tasarlayarak, 'dur yahu ne yapıyorsun, onlar çocuk ve düşman bilmez, onlar terörist değildir, onlar sivil ve silahsızdır' denmesine rağmen bu örgütlü kötülük devam ediyor. Karşı karşıya olunduğumuz felaket budur."

Programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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